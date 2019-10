Raub in Innsbruck: 16-Jähriger als Haupttäter

Neue Erkenntnisse hat die Polizei bezüglich des brutalen Raubes an einem 17-Jährigen am Freitag Abend in Innsbruck - die „Krone“ berichtete. Ein 16-jähriger Jugendlicher konnte als unmittelbarer Täter ermittelt werden, die restlichen neun Beschuldigten werden zur Anzeige gebracht.