Veronika und Hannes Jagerhofer: Ein seltenes Bild

Sie tituliert sich als „Alleinerzieherin“ - beide haben sie somit Fulltime-Jobs, sind fokussiert auf ihren Part. Was sie „on top“ sind, ein Power-Couple, das sich nie in der Öffentlichkeit zeigt. Das „For Forest“-Projekt (am Dienstag knackte man die 100.000-Besucher-Grenze) im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt lockte Hannes und Veronika Jagerhofer dennoch aus der Reserve, und die „Krone“ war dabei.