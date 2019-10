OeNB-Chef Holzmann: „Bin kein Frühstücksdirektor!“

Kritik an EZB-Nullzinspolitik

Apropos Zukunft: Wohin soll die Nationalbank gesteuert werden? Holzmann: „Es ist bekannt, dass ich bei der Nullzinspolitik der EZB manches kritisch sehe, diese Position werde ich in diesem Gremium auch entsprechend vertreten. Diese Politik des lockeren Geldes führt zu weniger Wachstum und zu geringerer Produktivität.“ Ähnlich distanziert betrachtet Holzmann auch die üppigen Ankäufe von Staatsanleihen während der Ära Draghi. Vor Auseinandersetzungen scheut er sich nicht: Als Wissenschaftler ist er unbestritten, er hat unter anderem in Korea ein Pensionssystem einzuführen geholfen, das heute zu den besten der Welt gehört, er hat in vielen Ländern unterrichtet (unter anderem sogar in Malaysia), und in Kürze wird er in den USA sein 39. (!) Buch vorstellen. Wieder zum Thema Pensionen.