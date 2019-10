Versicherung übersetzte rumänischen Befund falsch

Am Feiertag war keiner Erreichbar

Dass der Befund erst zwei Tage nach dem Unfall in Wien eingetroffen ist, sei daran gelegen, dass am Donnerstag ein Feiertag war und die Verfügbarkeit der Versicherung in Rumänien nicht gegeben war. „Die Entschuldigung ist sehr an den Haaren herangezogen. Sie haben aber versprochen sich in punkto Informationsfluss zu verbessern. Der Fall Theresa wird in Schulungen als ,so nicht’-Beispiel herangezogen“, erklärt der Vater.