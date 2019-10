Antrag zur Abberufung von Christine Oppitz-Plörer

Ob SPÖ und Grüne dem Antrag zustimmen werden, wollen die Parteien erst am Montag in der jeweiligen Klubsitzung besprechen, hieß es.„Wie vor jedem Gemeinderat legt der Grüne Klub sein Stimmverhalten gemeinsam anhand der neuesten Informationen vor der Sitzung fest. Das wird auch dieses mal so gehalten, an Spekulationen möchte ich mich nicht beteiligen“, erklärte Bürgermeister Georg Willi (Grüne).