Miley Cyrus knutscht jetzt Ex von Gigi Hadid

Cody ist wie Liam Hemsworth Australier und schon länger mit der Sängerin befreundet. Bereits 2015 kuschelte diese sich für einen Instagram-Schnappschuss an den 22-jährigen Musiker, der sich kurz zuvor von seiner Supermodel-Freundin getrennt hatte. In einem Interview aus dem gleichen Jahr schwärmte er bereits von Miley: „Sie ist so aufgeschlossen und ich versuche gerade, mehr wie sie zu werden.“