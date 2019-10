Haushaltsenergie kostete im August wieder mehr

Im August habe es generell nur geringe Preisbewegungen geben, so der Geschäftsführer der Energieagentur, Peter Traupmann. Erst im September habe der Ausfall beträchtlicher saudischer Produktionskapazitäten - infolge des Drohnenangriffs am 14.9. - kurzfristig deutliche Spuren auf dem Rohölmarkt hinterlassen. Auf die Energiepreise der Haushalte habe sich das bisher nur sehr moderat ausgewirkt - anders als in ähnlichen Fällen der Vergangenheit.