Kylie übertrumpft Braut Hailey in goldenem Kleid

1,3-Millionen-Dollar-Hochzeit

Die Biebers hatten sich bereits vor einem Jahr in einem New Yorker Standesamt das Jawort gegeben. Ein größeres Fest gab es damals aber nicht. Die Hochzeitszeremonie am Montag wurde laut US-Medien in dem Luxus-Resort Montage Palmetto Bluff im US-Bundesstaat South Carolina mit 154 gefeiert und soll 1,3 Millionen Dollar gekostet haben.