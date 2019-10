Gefälschte ÖVP-Mails: „Informant“ ausgeforscht

Nehammer: „Vorwürfe brechen wie Kartenhaus zusammen“

In der ÖVP zeigt man sich erleichtert, dass ein Verdächtiger in der Causa ausgeforscht werden konnte. „Als Volkspartei waren wir im Wahlkampf mit massiven Unterstellungen konfrontiert. Diese Vorwürfe brechen nun allesamt wie ein Kartenhaus zusammen“, so Generalsekretär Karl Nehammer in einer Aussendung. „Der Wahlkampf ist vorbei, daraus ergibt sich die Chance, endlich wieder zu einem besseren politischen Klima zu finden“, hofft er auf eine künftige „konstruktive Zusammenarbeit mit allen Parteien im Parlament“.