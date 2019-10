Neue Polizisten ab März 2020

Zuletzt im Juni hatte, wie berichtet, für 29 Polizeischüler in der Zentrale in Eisenstadt der Ernst des Berufslebens begonnen. „Die Bewerber haben eine zweijährige Grundausbildung in Theorie und Praxis vor sich“, erklärte Landesdirektor Martin Huber. Nicht nur körperlich durchtrainiert sollten die Jungkollegen sein, sondern auch geistig fit. Der nächste Kurs ist nun fix. Im März 2020 beginnt ein Ausbildungslehrgang für eine 28-köpfige Klasse. Innenminister Wolfgang Peschorn habe das sicherheitspolitische Anliegen des Burgenlands aufgegriffen und bestätigt damit die gute Zusammenarbeit, kommentierte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) die Zusage vom Bund.