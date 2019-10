Thiem besiegt Lokalmatador - nun wartet Superstar

In Runde eins hatte Thiem den Franzosen Richard Gasquet ebenfalls klar geschlagen, davor war er in Peking zweimal in Runde eins gescheitert. Nun bekommt er es zum vierten Mal in seiner Laufbahn mit Murray zu tun. Thiems Bilanz gegen den ehemaligen Weltranglisten-Ersten ist mit 1:2 negativ. Das jüngste Aufeinandertreffen datiert aus dem Jahr 2017, damals setzte sich der Niederösterreicher nach zwei Hartplatzniederlagen 2014 und 2015 auf Sand in Barcelona im Halbfinale in drei Sätzen durch.