DNA-Spuren belasten verdächtigen Schiedsrichter

Sowohl an der Vorderseite wie auch am Rücken jenes T-Shirts, das der 36-jährige Mordverdächtige am Tattag getragen hat, wurden DNA-Spuren des 31-jährigen Opfers sichergestellt. „Allerdings heißt es wörtlich, dass es sich nur um niedrige Signale handelt“, sagt Verteidiger Hans Gradischnig. „Hätte mein Mandant die Frau getötet und sie in die Badewanne gedrückt, müsste die Spurenlage besser sein.“ Der Rechtsanwalt interpretiert das Gutachten somit als entlastend.