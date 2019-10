Cro-Mags: Hardcore-Legende mit Ecken und Kanten

Prägnantes Leben

Der mittlerweile 52-Jährige Flanagan ist eine der schillerndsten Figuren der Szene. Der eigentlich im sonnigen San Francisco geborene Musiker zog früh nach New York und erlebte dort in den wenig glamourösen 70er-Jahren ein Aufwachsen, das ständig zwischen Angst und Gewalt pendelte. Die Cro-Mags waren neben Agnostic Front eine der allerersten Bands, die Metalelemente in den NY-Hardcore integrierten und damit zwei sich in leidenschaftlicher Feindschaft gegenüberstehende Szenen zu einem Ganzen vereinte. Das wilde und stellenweise kurios anmutende Leben Flanagans hat er vor drei Jahren in seine Biografie „Hard-Core: Life Of My Own“ gegossen. Dort lässt er auf 500 Seiten nichts aus, obwohl er laut eigenem Bekunden auch das Doppelte hätte schreiben können. „Es gäbe noch so viele Geschichten über Sex, Drogen, Gewalt und Kämpfe, aber manches vergisst du und manche Details lässt du einfach aus. Mir ging es mehr um das Gesamtbild meines Lebens.“