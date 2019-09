Gold! Coleman gewinnt in Doha über 100 Meter

Gold über 10.000 m verdiente sich am Samstagabend in Doha die aus Äthiopien stammende Niederländerin Sifan Hassan, die in 30:17,62 Jahresweltbestzeit aufstellte und mit ihrem erst zweiten Antreten über den Zehner als relativer Strecken-Neuling ihre eigenen Bestmarke um eine Minute unterbot. Für sie war es die dritte WM-Medaille in Folge auf der dritten unterschiedlichen Strecke (2015 Bronze 1.500; 2017 Bronze 5.000). Silber ging an die Äthiopierin Letesenbet Gidey, die in 30:21,23 wie viele weitere Konkurrentinnen ebenfalls persönliche Bestleistung markierte. In einer weiteren Frauen-Entscheidung holte sich die US-Amerikanerin DeAnna Price mit 77,54 m den Hammerwurf-Titel.