Kurz‘ letztes Angebot: „Unseren Kurs fortsetzen“

Wien ist anders?

Ob sich die Themenlage in Österreichs Hauptstadt stark von den restlichen Bundesländern differenziert? „Ganz Prinzipiell ist sie sehr ähnlich“, so Wiens türkiser Spitzenkandidat und ÖVP-Landesparteiobmann Gernot Blümel. Und weiter: „Wir haben teilweise Schulen in Wien wo 80, 90 oder 100 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund haben.“ So sollen Deutschklassen und andere Integrationsmaßnahmen eine Notwendigkeit gewesen sein.