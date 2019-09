F2-Pilot unterzieht sich zehnstündiger Bein-OP

Der vor vier Wochen schwer verunglückte Rennfahrer Juan Manuel Correa soll am Sonntag der dringend notwendigen Operation an seinem schwer verletzten rechten Bein unterzogen werden. Der Eingriff werde zehn Stunden und mehr dauern, hieß es in einer Mitteilung in der Nacht zum Samstag. Correa war am 31. August im Formel-2-Rennen in Spa-Francorchamps in einen schlimmen Unfall verwickelt gewesen.