Klima-Demo für Schule kein Entschuldigungsgrund

Am Freitag finden im Rahmen der internationalen Klimaschutzwoche, der zahlreiche Demonstrationen in mehr als 100 Ländern vorausgegangen waren, in vielen österreichischen Städten weitere „Earth Strike“-Proteste statt. Viele Eltern fragen sich: Darf mein Kind während der Unterrichtszeit einfach so an Kundgebungen teilnehmen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Streikrecht, unentschuldigten Fehlstunden und möglichen Strafgebühren bis zu 440 Euro.