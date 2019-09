Nova Rock 2020: Die ersten Bands stehen fest

Mit dabei sind etwa die Alternative-Metaller System Of A Down, das kanadische Poppunk-Kollektiv Billy Talent, die Nu-Metal-Kultband Korn und die US-Hitlieferanten Disturbed. Ebenfalls mit an Bord sind The Offspring, Social Distortion, Alligatoah, Dame, Heaven Shall Burn, Black Veil Brides, Hot Water Music, Finch Asozial, Greeen, Motionless In White, August Burns Red, Gloryhammer und Battle Beast.