Andy Murray: Erster Einzel-Sieg seit acht Monaten

Der ehemalige Weltranglisten-Erste Andy Murray hat am Dienstag erstmals seit acht Monaten ein Einzel auf der ATP-Tennistour gewonnen. Der 32-jährige Schotte besiegte beim Turnier in Zhuhai/China in der ersten Runde den US-Amerikaner Tennys Sandgren mit 6:3, 6:7(6), 6:1.