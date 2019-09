Dominic Thiem: „Die Emotionen waren utopisch“

Dominic Thiem war in der Schweiz zweimal im Einsatz: Am Freitag hatte er in seinem ersten Match gegen den Kanadier Denis Shapovalov im Match-Tiebreak mit 13:11 gewonnen, am Sonntag musste sich der Lichtenwörther US-Boy Taylor Fritz im Match-Tiebreak mit 5:10 geschlagen geben. „Ich bin angefressen, dass ich verloren habe. Aber ich hab ein gutes Match gespielt“, sagte Thiem, „wir waren beide auf der Höhe. Es war sicher mein bestes Match, seit ich von den US Open zurückgekommen bin. Europa hat den Laver Cup gewonnen, die Emotionen danach waren utopisch. Wir haben alle an einen Strang gezogen, sind alle für einander da gewesen!“