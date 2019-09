Kinder der Kardashians sind ein Nanny-Schreck

Die 38-jährige Reality-Darstellerin hat bei der Erziehung ihrer vier Kinder, der sechsjährigen North, dem dreijährigen Saint, der 20 Monate alten Chicago sowie dem vier Monate alten Psalm, eine Nanny zur Hilfe. Die Zusammenarbeit mit dem Kindermädchen sei allerdings nicht immer so einfach, wie die Ehefrau von Kanye West nun in einer Episode von „Keeping Up with the Kardashians“ zugibt.