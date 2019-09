SPÖ bleibt auf Salzburg-Linie

Eine Gebühr für alle Landes- und Gemeindestraßen einführen, um Autobahnmaut-Flüchtlinge zu verhindern: Das ist in Kurzfassung der Antrag der Bundes-SPÖ, den diese durch den Abgeordneten Alois Stöger im Parlament eingebracht hat. Es soll ein Gegenvorschlag zum ÖVP-Antrag für mautfreie Korridore auf Autobahnen in Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich sein.

Einen ganz anderen Kurs verfolgen aber die Salzburger Sozialdemokraten, sowohl in der Stadt Salzburg als auch im Land. „Wir bleiben bei unserer Linie und halten den Vorschlag von Landesrat Stefan Schnöll für die beste Lösung und werden daher diesen auch weiterhin unterstützen“, sagt SPÖ-Landeschef Walter Steidl und fügt hinzu: „Ein mautfreier Korridor wäre das Beste für Salzburg, seine Bürger und auch für die bayrischen Nachbarn.“

So sieht es auch Bernhard Auinger so: „Wir fordern das schon lange und nur weil der Antrag von der Volkspartei kommt, heißt es ja nicht, dass dieser schlecht ist.“ Die Salzburger SPÖ-Nationalräte Cornelia Ecker und Walter Bacher werden laut dem Stadt-Vize daher für den Antrag auf Vignettenbefreiung stimmen.