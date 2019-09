Am Dürrnberg ist der Ski-Betrieb gesichert

„Es ist wichtig, dass unser Skigebiet erhalten bleibt“, sagt Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger über die Lifte auf dem Dürrnberg. Deshalb wurde in der Gemeinde eine Sondersitzung einberufen. „Wir mussten rasch handeln, da wir noch heuer die Arbeiten durchführen müssen“, so der Stadt-Chef. Die Zeit drängt, da die Aufträge so schnell wie möglich ausgeschrieben werden mussten.