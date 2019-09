Sieben Jahre Tauziehen um Sanierung eines Hauses

Hausbesitzerin sieht eine Verzögerungstaktik

Hauseigentümerin Maria Reifeltshammer hat die Hoffnung für die Erlaubnis zum dringend notwendigen Groß-Umbau des Sacherls so gut wie aufgegeben: „Die Gemeinde betreibt die übliche Hinhalte- und Verzögerungstaktik mit wechselweiser negativer Kompetenzzuweisung“, ärgert sich die 57-Jährige, die während der Woche in Salzburg und an Wochenenden unweit des alten Holzhauses wohnt. Vom Bürgermeister gehe die Angelegenheit zum Bezirksbauamt und wieder zurück.