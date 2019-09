29 Prozent der Vögel in Nordamerika verschwunden

Die Zahl der Vögel in Nordamerika ist binnen 50 Jahren um ein Viertel zurückgegangen. Wie aus einer aktuellen Studie hervorgeht, sind die Bestände in den USA und Kanada seit 1970 um 29 Prozent gefallen. Damit gibt es heute in Nordamerika drei Milliarden Vögel weniger als noch vor einem halben Jahrhundert. Die Forscher sprechen von einer ökologischen Krise.