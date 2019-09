Mountainbiker erlitt bei Sturz einen Herzinfarkt

Ein 55-jähriger Mountainbikefahrer aus Altmünster, der am vergangenen Sonntag in der Reindlmühler Landstraße auf Höhe der Pfarrkirche in seinem Heimatort schwer gestürzt war, ist, wie nun von der Polizei bekanntgegeben wurde, am Dienstag im Klinikum Wels-Grieskirchen verstorben. Der Radsportler hatte einen Herzinfarkt erlitten, der auch zum Sturz geführt hat.