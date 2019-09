Offene Feindseligkeit: War es das mit Türkis-Rot?

Im ersten türkis-roten TV-Duell überhaupt fliegen die Fetzen

Bei der letzten Begegnung des Abends, dem zugleich letzten ORF-Duell dieses langen Wahlkampfes, flogen dann allerdings die Fetzen: Denn Sebastian Kurz und Pamela Rendi-Wagner - sie trafen überhaupt zum allerersten Mal in einem Fernsehduell aufeinander - begruben coram publico den Großteil der Hoffnungen, dass die Chemie zwischen ihnen gut genug für eine Koalition sein könnte. Schon nach wenigen Sekunden attackierte Rendi-Wagner ihr Gegenüber frontal: Kurz habe „zwei Gesichter“, man könne mit ihm nicht vertraulich reden. Mehr noch: Nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos, so Rendi-Wagner zu Kurz, „haben Sie nur an sich selbst gedacht“.