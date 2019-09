Gratis „einehupfn“ jetzt auch in der Kucher Au

Den 21. freien Seezugang in Kärnten eröffneten Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Martin Gruber in der Kucher Au. Das kleine, aber feine Naturjuwel, legt direkt am Radweg R1 und wird von Karawanken und Sattnitzbergen umrahmt. Auch Lukas Wolte, Bürgermeister der Gemeinde St. Margareten im Rosental und „Hausherr“ des Gewässers, war dabei.