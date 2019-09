Twitter lacht über „Filzis“ geheimen Schlafplatz

Man könnte tatsächlich meinen, Politikwissenschaftler Peter Filzmaier gehört zum Inventar des ORF, so oft tritt er in Wahlkampfzeiten auf. Auf Twitter ist jetzt ein Sendungsausschnitt zum Hit geworden, in dem „ZiB 2“-Moderator Armin Wolf „Filzis“ geheimen Schlafplatz unter seinem Moderatorenpodest enthüllt.