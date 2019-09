LASK hat mehr Respekt vor Rosenborg als umgekehrt

„Es ist schwer zu sagen - aber ich denke, dass der LASK in Linz leichter Favorit ist!“ Vermutete der norwegische Ex-LASK-Torjäger Geir Frigard in einem „Krone“-Interview in Richtung des Europa-League-Auftakts Donnerstag in Linz gegen Rosenborg BK - was in seiner Heimat anders gesehen wird. Vor allem vom Trondheim-Trainer.