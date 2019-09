MotoGP: Die Luft brennt wegen Rossi-Überholmanöver

In Sepang waren sich die beiden 2015 erstmals in die Quere gekommen, im Vorjahr hatte Márquez den “Doktor„ in Argentinien abgeräumt. “Er spielt ein schmutziges Spiel", fauchte der Italiener danach. Nun brennt wieder die Luft. Die Bestzeit holte sich Rossis Yamaha-Kollege Maverick Viñales, KTM-Pilot Pol Espargaro schaffte als Zweiter den besten Startplatz für die Österreicher.