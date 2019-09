Salzburg: Hunderttausende Euro für die Fans

Drei ausverkaufte Partien in der Gruppenphase: Das war der zu erwartende Fanrekord. Nicht ganz so absehbar indes war das rege Interesse an den Matches in der Fremde. Da sticht der Auftritt an der Anfield Road (2. Oktober) hervor: Österreichs Meister stehen beim ersten Königsklassen-Gastspiel wie üblich fünf Prozent der Kapazität im Liverpooler Tempel zur Verfügung - also 2.644 Karten. Die sind seit Samstag bis auf Restplätze beim Dreier-Auswärts-Paket weg.