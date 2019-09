Sensation! Kim Clijsters gibt Comeback mit 36

„Ich bin so aufgeregt, dass ich mein zweites Comeback auf der WTA-Tour machen werde“, erklärte Clijsters in dem Statement. Zwar habe sie in den kommenden vier Monaten noch sehr viel Arbeit vor sich, aber ihre größte Motivation sei die persönliche Herausforderung. „Sowohl physisch, als auch mental, möchte ich mich selbst einer Prüfung unterziehen. Mit 36 fühle ich mich zu jung und mit so vielen inspirierenden Athletinnen und Müttern auf der Tour.“