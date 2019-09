Dieses Dekolleté kostet Sylvie Meis den Job!

Der Künstlerische Gesamtleiter des Opernballs, Hans-Joachim Frey, begründete diese Entscheidung gegenüber der „Bild“ so: „Wir waren mit Sylvie Meis als Moderatorin eigentlich sehr zufrieden. Aber sie hat in diesem Jahr so tief ausgeschnittene Kleider getragen, dass das für unser konservatives Klientel zu freizügig war. Es gab sehr viel Kritik.“