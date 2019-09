„Sonst ist Fußball bald nicht mehr Nummer eins“

Das Geld soll über die TV-Verträge kommen: „Die Sender brauchen Inhalte, um sich gegen Netflix und Co. durchzusetzen“, glaubt Landthaler und räumt mit dem Gerücht auf, dass Real, Barça, Bayern oder die Engländer erst durch die Königsklasse superreich wurden. „Die Top-5-Ligen machen 6,6 Milliarden aus den TV-Erlösen. Die 50 anderen Ligen Europas lukrieren zusammen nur 864 Millionen Euro. Und wenn der Absteiger in England mehr an TV-Geldern verdient als der Champions-League-Sieger an Prämien kassiert, dann sagt das viel aus.“