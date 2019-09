„Ein paar Vollidioten haben vorne Speed reduziert“

„Windschatten-Bingo in Monza - und am Ende veräppeln die Formel-1-Stars sich selbst“, schreibt die deutsche „Bild“-Zeitung online in fetten Lettern. Ja, das Qualifying in Monza mutierte im Finish zu einer Bummel-Fahrt - und sorgte danach für mächtig Wirbel im F1-Zirkus.