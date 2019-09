Bus-Passagierin tritt auf betagten Fahrgast ein

Die Ursache der Auseinandersetzung in dem Bus der Linie 63A sei noch Gegenstand der Ermittlungen, so Polizeisprecherin Irina Steirer am Samstag. Als die Frau handgreiflich wurde, riefen Mitarbeiter der Wiener Linien umgehend Polizei und Rettung zum Tatort Lobkowitzbrücke. Während sich die Sanitäter der Berufsrettung um den verletzten Mann kümmerten, der dann mit offenem Knöchelbruch und Kratzern im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht wurde, begannen die Beamten mit ihren Ermittlungen.