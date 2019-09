Russland und Ukraine tauschten Gefangene aus

Im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland haben beide Länder den größten Austausch von Gefangenen seit Jahren durchgeführt. Fast gleichzeitig starteten auf den Flughäfen in Kiew und in Moskau am Samstag Maschinen mit den freigelassenen Gefangenen, wie ukrainische und russische Fernsehsender zeigten. Neben den seit November inhaftierten 24 ukrainischen Seeleuten kam auch der in der Ukraine festgehaltene Wladimir Zemach frei. Er soll für die Luftabwehr der prorussischen Separatisten in Donezk zuständig und am Abschuss der Passagiermaschine des Flugs MH17 über der Ostukraine beteiligt gewesen sein.