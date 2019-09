Nach Herz-OP: So geht es Rapid-Keeper Strebinger

Der 26-Jährige musste wegen Kreislaufproblemen beim Spiel gegen den LASK (1:2) am 24. August ausgetauscht werden. Danach ging es für ihn sofort ins Krankenhaus. Strebinger sagte damals: „Es trat bei mir eine harmlose Herzrhythmusstörung auf, die jedoch bei körperlicher Belastung zu Schwindelanfällen und einem Kreislaufproblem führt. Da man nicht voraussagen kann, wann sich dies wiederholt, werde ich diese Herzrhythmusstörung nach Rücksprache mit unserem Klubarzt und einigen Spezialisten in der Länderspielpause durch einen kleinen Eingriff, der über den Leistenkanal erfolgt, vornehmen lassen.“ Dieser erfolgte nun am Mittwoch.