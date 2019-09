1970: Unfalltod Rindt, 1951: Neuguss der Pummerin

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 5. September 1970 steht die Formel-1-Welt still. Jochen Rindt verunglückt gegen halb vier Uhr nachmittags in der ebenso legendären wie gefürchteten Parabolica-Kurve. Und am selben Tag im Jahr 1951 gelingt der zweite Guss der Pummerin - die Stephansdomglocke war im 2. Weltkrieg einem Feuer zum Opfer gefallen.