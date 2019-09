Auto prallt gegen Baum: Zwei Burschen (18) tot

Die Exekutive suchte daraufhin die gesamte Strecke zwischen Rechnitz und Lockenhaus ab, auch Schweinwerfer kamen dabei zum Einsatz, um die Gegend auszuleuchten. Schlussendlich stießen die Einsatzkräfte in einem Waldstückauf das Autowrack. Wie die Feuerwehr Rechnitz via Facebook weiter berichtete, sei der Pkw beim Eintreffen vor Ort auf dem Dach gelegen. Die drei Insassen seien eingeklemmt gewesen und in der Folge „mittels hydraulischem Rettungsgerät“ aus dem Wrack befreit worden.