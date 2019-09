Seltsamer Streit um Rudermaschine auf Mont Blanc

In Frankreich brodelt in einer Gemeinde am Fuße des höchten Berges der Alpen - dem Mont Blanc - ein seltsamer Streit zwischen einem Bürgermeister und einem britischen Sportler. Dieser wollte für eine PR-Aktion eine Rudermaschine auf den Gipfel schleppen, scheiterte mit seinem Vorhaben aber am schlechten Wetter und an seiner körperlichen Erschöpfung. Der Brite ließ das Gerät danach einfach zurück, nun wird gezankt, wer die Bergungskosten übernehmen muss.