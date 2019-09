Österreichs Sportwelt verneigt sich vor Hirscher

ÖFB-Star David Alaba: Er ist schon jetzt eine österreichische Legende

Er hat über ein Jahrzehnt sehr, sehr erfolgreich das betrieben, was er getan hat, der Rücktritt ist sehr schade, aber seine Entscheidung. Marcel hat sich sicher länger darüber Gedanken gemacht. Glückwunsch für all das, was er für Österreich geleistet hat, er ist schon jetzt eine Legende.