Eberhartinger: „Ärzte sagen, dass ich Depp bin“

Sechs Rippen hat er sich gebrochen - zwei davon sogar zweimal: Der Auftritt auf der Burg Clam wird EAV-Frontmann Klaus Eberhartinger wohl immer in Erinnerung bleiben. Wie es ihm nach seinem schweren Unfall Mitte August wirklich geht, was Eberhartinger jetzt vorhat und was die Ärzte dazu sagen, erzählt er Sasa Schwarzjirg im Adabei-TV-Interview!