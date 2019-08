Pumpe saugte Arm ein: Mädchen ertrinkt in Pool

Tragödie im Türkei-Urlaub: Ein zwölfjähriges Mädchen ist mit einem Arm in der Poolpumpe stecken geblieben. Die Schülerin aus Sankt Petersburg war rund 15 Minuten unter Wasser, bevor sie ihr Vater und andere Hotelgäste befreien konnten. Der Notarzt konnte das Kind vor Ort noch reanimieren, am Donnerstag starb es jedoch an Folgen des dramatischen Unfalls.