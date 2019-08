Rottweiler-Attacke: Vater riss Tochter zu Boden

Behörde prüft den Fall

„Der Hund war mit der Situation überfordert. Es ist schlimm, was da passiert ist. Jetzt kommen sowohl die Ex-Freundin, der Helfer, der gebissen wurde, als auch der Hundebesitzer zum Handkuss, obwohl des Fehlverhalten des Vaters der Auslöser war“, ist Willy Schnebel von der Tierrettung sauer. Er hatte „Chico“ nach der Attacke in seiner Obhut, übergab ihn wieder an den Besitzer: „Die Augen des Hundes haben geleuchtet, als er ihn gesehen hat.“ Jetzt wird der aus Kroatien stammende Rottweiler auf Tollwut getestet, die Behörde prüft den Fall. „Er wird jetzt nur mehr mit Leine und Beißkorb aus dem Haus gehen“, so Schnebel.