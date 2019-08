Hitler lässt Reichsinsignien aus Wien holen

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 29. August 1938 werden die Reichsinsignien aus der Wiener Schatzkammer auf Weisung Adolf Hitlers mit einem Sonderzug der Reichsbahn nach Nürnberg abtransportiert.