Styles biss sich im Drogenrausch Zungenspitze ab

„Wir nahmen Pilze, lagen im Gras und hörten Paul McCartneys Album ,Ram‘ in der Sonne. Wir drehten die Lautsprecher im Hof auf. Man hörte den Mixer und dachte ,Okay, wir werden also alle um 10 Uhr morgens Frozen Margarita trinken‘“, so Styles im Interview über sein Rock‘n‘Roll-Leben. Die Drogenpilze, welche mit Schokolade überzogen waren, wurden immer im Kühlschrank des Aufnahmestudios aufbewahrt, so der Musiker weiter.