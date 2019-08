Rätsel um Lichtschwert: Ist Rey auf dunkler Seite?

Spekulationen im Internet: Wird Rey zur dunklen Seite wechseln?

Die Einstellung mit Rey in schwarzer Kapuzenrobe und mit dem roten Doppelklingen-Lichtschwert in der Hand dürfte unter den Millionen Fans rund um den Globus für Diskussionen sorgen - und dürfte wohl von den Machern ganz bewusst für den neuen Clip ausgewählt worden sein. Unmittelbar nach der Vorführung bei der Fanmesse in Anaheim begannen „Star-Wars“-Anhänger darüber zu spekulieren, ob Rey gar zur dunklen Seite wechseln wird. Oder sind am Ende die Eltern von Rey vielleicht doch gar nicht so unbedeutendend, wie es in Episode VIII „Die letzten Jedi“ dargestellt wurde?