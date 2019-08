Ewan McGregor kehrt zurück als Obi-Wan Kenobi!

Die neue Serie im „Star Wars“-Universum - die erste Serie mit realen Darstellern in der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte der Weltraum-Saga - hat sich eine ganze Riege an hochkarätigen Darstellern gesichert. Neben Pedro Pascal in der titelgebenden Hauptrolle des „Mandalorianers“ und in Boba-Fett-Rüstung sind auch Giancarlo Esposito (Gustavo „Gus“ Fring in „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“) und Nick Nolte („Hulk“) mit von der Partie, ebenso wie Gina Carano („Deadpool“), Carl Weathers (Apollo Creed in den „Rocky“-Filmen) und der deutsche Regisseur und Produzent Werner Herzog.